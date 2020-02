Vittorio Sgarbi non potrà più partecipare ai programmi Mediaset dopo la lite con Barbara D'Urso

Vittorio Sgarbi è stato informato dall'azienda che non potrà partecipare alle trasmissioni a cui era stato invitato questa settimana in conseguenza del litigio con Barbara D'Urso

Vittorio Sgarbi è stato allontanato da Mediaset dopo la lite con Barbara D'Urso. L'opinionista è stato informato che non potrà partecipare a nessun programma prodotto dal gruppo di Cologno Monzese.

Vittorio Sgarbi, dopo la furibonda lite di domenica sera con Barbara D'Urso, sembra aver chiuso la sua collaborazione con Mediaset. Durante la diretta di Live - Non è la D'Urso, il critico d'arte aveva insultato la conduttrice, dicendole, tra l'altro di essere stata raccomandata da Silvio Berlusconi. Dopo che Barbara l'aveva invitato ad abbandonare lo studio, Vittorio le aveva dato dell'incapace e l'aveva mandata a quel paese.

La decisione di Mediaset, segue la presa di posizione di Vittorio Sgarbi che ha fatto sapere di voler denunciare Barbara D'Urso. L'opinionista non ha potuto partecipare a Quarta Repubblica di Nicola Pirro e sarà assente anche a CR4 -La Repubblica delle Donne', il programma di Piero Chiambretti. Per il momento sembra che Sgarbi sia uscito con le ossa rotta dal suo scontro con 'Carmelita' e stia cercando una via d'uscita per tornare in televisione.