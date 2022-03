Vitesse-Roma: dove vedere in tv e in streaming la partita di Conference League oggi

Vitesse-Roma è la partita valida per la Conference League 2021/2022 che si gioca stasera ad Arnhem: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Vitesse-Roma è la partita in programma oggi alle 18:45, valida come gara di andata degli ottavi di Conference League 2021/2022. La squadra allenata da José Mourinho, dopo aver saltato i sedicesimi di finale, grazie al primo posto nel suo girone, vola in Olanda per affrontare la squadra di Arnhem, che nel turno precedente si è imposta sul Rapid Vienna. Il ritorno si giocherà giovedì 17 marzo.

Dove vederla in TV

Vitesse-Roma sarà trasmessa su Sky, sui canali Sky Sport (numero 252), Sky Sport Uno (numero 201), a partire dalle 18:45. La sfida, che si giocherà allo stadio Gelredome di Arnhem, sarà raccontata da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti, a cui è affidato il commento tecnico.

Dove vederla in streaming

Vitesse-Roma sarà trasmessa su DAZN, la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Le partite trasmesse dalla piattaforma multimediale sono visibili con l'applicazione presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio o, sempre in TV grazie ad Amazon Fire Stick, PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.