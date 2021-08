Vite al limite, morta Gina Marie Krasley: partecipò al programma del dr. Nowzaradan

Gina Marie Krasley è morta a soli 30 anni. Protagonista di uno degli episodi dell'ottava stagione di Vite al limite, il programma del dr. Nowzaradan, era diventata famosa su Tiktok grazie al suo amore per il ballo. Le cause della morte della donna, che era arrivata a pesare 270 kg, non sono state rese note dalla famiglia.

La notizia della morte di Gina è stata diffusa dall'account di TLC Network, nel Tweet si legge "TLC è profondamente rattristata dalla perdita di Gina Krasley, che ha condiviso il suo viaggio dimagrante su Vite al limite. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia in questo momento difficile". My 600lb Life, questo è il titolo originale del programma, è trasmesso in Italia da Real Time e segue la vita di persone estremamente grasse che, grazie all'aiuto del dottor Nowzaradan, cercano di cambiare le loro vite perdendo peso.

Gina Marie Krasley, aveva 30 anni ed era nata a a Tuckerton, un comune nel New Jersey, è morta lo scorso primo agosto. Durante Vite al limite aveva raccontato degli abusi fisici e verbali subiti da parte di suo padre. In quel periodo il cibo era stato per Gina Marie un rifugio e da allora aveva iniziato ad ingrassare, era arrivata a pesare oltre 270 chilogrammi. Nel 2016 aveva sposato Beth, nonostante la madre e la sorella non accettassero del tutto questo legame, anzi imputavano a Beth l'aumento di peso di Gina Marie.

Nel necrologio si legge "La sua più grande passione era danzare e amava fare danze improvvisate con sua sorella o i bambini del suo quartiere. Ha iniziato un trend su TikTok che diceva che 'danzare non ha limiti di dimensioni' e sognava di aprire uno studio per bambini con problematiche varie". Su Tiktok il suo profilo aveva raggiunto circa 250 mila follower.

La famiglia ha chiesto di non donare fiori per il suo funerale, ma fare offerte a un centro di salute mentale, scelto dallo stesso donatore. L'ultimo saluto a Gina Marie si terrà domenica 8 agosto e la famiglia ha chiesto ai partecipanti di indossare il rosa o il viola, i colori preferiti della donna.

Gina Marie Krasley, quando era più giovane, era apparsa nel film Walking to the Waterline, una pellicola del 1998 scritta e diretta da Matt Mulhern e interpretata dallo stesso regista insieme a Alan Ruck, Matthew Broderick e Hallie Foote.