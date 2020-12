Vita da vampiro: Taika Waititi e quel "cadavere" smarrito sul set

Durante le riprese di Vita da vampiro i membri della troupe, a causa di una decisione diTaika Waititi, regista del film, persero la riproduzione in polistirolo di un cadavere carbonizzato dopo averlo gettato nel porto per una scena che poi è stata tagliata dalla versione finale della pellicola.

I tecnici non si resero conto che il "cadavere" stava andando alla deriva; Waititi, a proposito di questo incidente, ha commentato: "Sembrava abbastanza realistico, quindi abbiamo dovuto pubblicare un comunicato stampa dicendo di non allarmarsi per l'avvistamento di un eventuale corpo carbonizzato su una spiaggia".

Il film è basato su un cortometraggio del 2005, What We Do In The Shadows: Interviews With Some Vampires, scritto e diretto da Waititi e Clement, e interpretato da Jonny Brugh, Cori Gonzalez-Macuer e Stu Rutherford rispettivamente nei ruoli di Deacon, Nick e Stu.

Su Rotten Tomatoes What We Do in the Shadows ha un indice di gradimento del 96% sulla base di 179 recensioni, con una valutazione media di 7,85 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Più intelligente, più fresco e più divertente di quanto un moderno film di vampiri abbia il diritto di essere, 'quello che facciamo nell'ombra' è dannatamente divertente."