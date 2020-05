Vita, cuore, battito: stasera su Rai2 la commedia con gli Arteteca

Gli Arteteca protagonisti, stasera su Rai2, dalle 21:20, con Vita, cuore, battito, la commedia che vede il duo comico napoletano, apprezzato e conosciuto dal pubblico del secondo canale RAI grazie a Made in Sud, protagonista di uno strano viaggio "culturale".

La commedia, ambientata a Napoli, vede al centro della storia Enzo e Monica, due fidanzati trentenni della periferia partenopea che conducono una vita fatta di routine e poche e semplici soddisfazioni. Enzo, ragazzo buono ma distratto, fa il commesso in un negozio di abbigliamento giovanile e riesce a mantenere il suo posto per pietà del datore di lavoro. Monica, invece, è parrucchiera ed estetista. Ma un giorno arriva la svolta: Enzo, insieme al suo datore di lavoro, vince un terno al lotto clandestino. Il premio però non sarà liquidato tutto in denaro: una parte della vincita verrà saldata sotto forma di viaggio culturale. La giovane coppia partirà, tra mille comiche vicissitudini, per una vacanza in Spagna per espandere i propri orizzonti culturali.