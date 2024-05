Visione ritornerà nel MCU come protagonista di una nuova serie tv

Disney+ ha assunto il produttore Terry Matalas per occuparsi di una nuova serie tv dedicata a Visione, interpretato da Paul Bettany, in arrivo nel 2026.

La storia di Visione non si è conclusa con quanto mostrato in WandaVision: Disney+ ha annunciato che Paul Bettany riprenderà il ruolo avuto nel MCU in occasione di una serie tv in arrivo nel 2026.

Lo showrunner del progetto destinato alla piattaforma di streaming sarà Terry Matalas, già produttore esecutivo di Star Trek: Picard.

Dove si era interrotta la storia

Paul Bettany aveva già interpretato nuovamente il ruolo di Visione in WandaVision, la serie in cui il personaggio di Elizabeth Olsen aveva "riportato in vita" il suo amato grazie ai suoi poteri, dopo che era stato ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War.

L'androide veniva inoltre ricostruito in laboratorio, con un look quasi da "fantasma" e privo dei ricordi della sua vita, e le due versioni di Visione si scontravano nell'epico season finale.

Nella puntata Wanda decideva quindi di trasferire i ricordi di Visione nella nuova versione, poi allontanatasi dal luogo dello scontro con la malvagia Agatha. Il nuovo show in fase di sviluppo racconterà degli eventi ambientati dopo la conclusione di WandaVision.

Paul Bettany è Vision in 'Avengers: Age of Ultron'

La continuazione della storia

La storia raccontata in WandaVision avrebbe dovuto avere una continuazione e Marvel e Disney avevano affidato il compito di occuparsene a Jac Schaeffer, poi alla guida di Agatha All Along.

Il primo spinoff sequel dello show avrà come star Kathryn Hahn, Joe Locke e Patti LuPone.

L'appuntamento su Disney+ del progetto prodotto per la piattaforma di streaming è previsto per il 18 settembre 2024.