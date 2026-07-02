Vision Distribution, i film in arrivo: Ferzan Ozpetek, Tony Pitony e Valerio Mastandrea

Il cinema italiano si prepara a una seconda metà dell'anno ricca di emozioni, e allora non può mancare il listino di Vision Distribution, presentato a Ciné a Riccione.

Il listino Vision Distribution: i film in arrivo

Ad aprire il listino il 6 agosto c'è Greta e le favole nere di Berardo Carboni con Sara Ciocca, mentre a scaldare i motori della stagione ci penserà Volfango De Biasi con Il malloppo in uscita il 3 settembre, che vanta un cast guidato da Diego Abatantuono, il Mago Forrest e Max Angioni. Una commedia degli equivoci, incentrata sulle rocambolesche dinamiche di un gruppo di personaggi alle prese con la gestione e il recupero di un bottino decisamente scottante.

Se ami qualcuno dillo

Sul fronte dei sentimenti, invece, Marco Bonini porta in sala Se ami qualcuno dillo, affidandosi al talento di Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno; la pellicola esplora il coraggio, e talvolta l'estrema difficoltà, di dichiarare a cuore aperto le proprie emozioni.

Altro giro di commedia con Leonardo Pieraccioni e il suo Un weekend artificiale che arriva il 19 novembre. Non mancheranno le riflessioni dal sapore più intimo, tratto distintivo del cinema di Gianni Zanasi, che firma la regia di È andata così. Supportato da un trio d'eccezione composto da Michele Riondino, Valerio Mastandrea e Valentina Lodovini, il film promette di indagare le imprevedibili e spiazzanti deviazioni che la vita ci mette di fronte.

È andata così, una scena

Le inquietudini contemporanee troveranno respiro anche in Dov'è la festa? di Niccolò Gentili, in cui i protagonisti Francesco Carril e Linda Caridi si muovono in una storia che racconta il sottile disorientamento emotivo e la perenne ricerca del proprio posto nel mondo.

Ozpetek si prepara al successo (di nuovo)

A impreziosire il listino Vision c'è l'attesissimo ritorno di Ferzan Ozpetek con Nella Gioia e nel Dolore in uscita a Natale. Dopo Diamanti, campione di incassi, il regista raduna un cast corale che include Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Mara Venier, Geppi Cucciari e Miguel Angel Silvestre e Amanda Lear.

Le anticipazioni

Durante la presentazione del listino diverse succose anticipazioni. Il sopravvissuto di Claudio Cupellini con Valerio Mastandrea, poi Il profilo dell'altra di Francesco Bruni che dirige Pilar Fogliati e Ginevra Francesconi, e ancora Daniele Luchetti con Dove non mi hai portata** con Tecla Insolia.

Tecla Insolia in Dove non mi hai portata

Ancora Mastandrea in coppia con Francesco Gheghi in Il primo giorno di vita di Leonardo Ravelli, figlio unico di Stefano Grasso, un nuovo film de I soliti idioti, Paolo Sorrentino con il documentario su Carlo Ancelotti e Filmony il film di e con Tony Pitony.

I film del listino Vision Distribution