Vis-à-vis: aggiornamento sul mercato italiano del documentario a Trento il 15 e 16 dicembre

Il 15 e il 16 dicembre, a Trento, si terrà la prima edizione di Vis-à-vis, l'evento di matchmaking tra produttori e broadcaster: un'occasione unica di aggiornamento professionale e di incontro per gli operatori del settore audiovisivo.

Le due giornate sono rivolte ai produttori di documentari operanti in Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e si pongono l'obiettivo di promuovere una dimensione multi-regionale di dialogo, una connessione più vicina ai produttori locali indipendenti, e di affermarsi come occasione di formazione per l'ideazione, la realizzazione e la vendita dei documentari in Italia. Tutto questo sarà possibile anche grazie alla partecipazione dei principali broadcaster nazionali (Rai documentari e Rai5, Sky arte, Sky documentaries e Sky Nature, DMax, Canale Nove e Discovery+, A&E) che interverranno in panel dedicati.

Il programma di questa prima edizione di "Vis-à-vis" sarà distribuito su due diverse giornate: la prima, giovedì 15 dicembre, con diversi panel tenuti dai principali commissioning editor di slot televisivi dedicati al documentario italiano che illustreranno le linee editoriali, le esigenze in termini di generi, temi, formati e alcune case histories virtuose.

La seconda giornata, venerdì 16 dicembre, si apre con un doppio incontro: un intervento del Creative Europe Desk MEDIA sui bandi di sostegno ai produttori e un approfondimento con alcuni consigli pratici per la gestione del rapporto tra produttori e commissioning editor. La giornata prosegue con il concreto momento di incontro tra i broadcaster e i produttori: speed-date one-to-one di presentazione dei progetti selezionati, riservati su prenotazione alle società di produzione.

Per ulteriori info visitare il sito www.trentinofilmcommission.it.