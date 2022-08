Virginia Patton, interprete di Ruth in La vita è meravigliosa, è morta a 97 anni

L'attrice Virginia Patton è morta il 18 agosto 2022 all'età di 97 anni, era conosciuta per il ruolo di Ruth in La vita è meravigliosa.

L'attrice, che era l'ultimo membro del cast ancora in vita tra gli interpreti degli adulti che appaiono nel film, viveva in un ospizio da tempo.

Virginia Patton era nata a Cleveland il 25 giugno 1925 ed era poi cresciuta a Portland, in Oregon, e si era trasferita a Los Angeles per provare a ottenere una carriera nel campo della recitazione dopo aver concluso il liceo.

L'attrice, nipote del generale Geroge Patton, ha poi firmato un contratto con Warner Bros e debuttato con il film musicale Thank Your Lucky Stars con protagonista Eddie Cantor, ottenendo poi ruoli in Janie, Ho baciato una stella e The Horn Blows at Midnight.

Virginia è stata quindi scelta dal regista Frank Capra per il film La vita è meravigliosa, dopo averla vista in uno spettacolo teatrale. Tra i progetti successivi ci sono stati The Burning Cross e Aquila nera, decidendo quindi di abbandonare la recitazione nel 1949 dopo The Lucky Stiff.

Patton si è sposata con Cruse W. Moss, morto dopo 69 anni di matrimonio nel 2018, e ha insegnato all'Università del Michigan.