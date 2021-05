Viola Valentino su Riccardo Fogli, il nuovo compagno e la malattia "L'ho affrontata male"

Viola Valentino ha parlato del suo rapporto con l'ex marito Riccardo Fogli, del suo nuovo compagno, Francesco Mango e del modo in cui, insieme a lui, ha affrontato la sua malattia, oggi fortunatamente superata.

Viola Valentino

Viola Valentino è ricordata come cantante soprattutto per il brano Comprami, che nel 1979 ha venduto più di mezzo milione di dischi. La cantante è anche nota per la sua relazione con Riccardo Fogli con cui è stata sposata dal 1971 al 1993. La cantante questo pomeriggio è stata ospite di a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai condotto da Serena Bortone.

Viola Valentino si è aperta raccontando la sua vita, rivelando anche particolari poco conosciuti relativi ai suoi genitori: "Sono figlia di un pittore, ho un estro diverso. Mia madre era una ragioniera, quindi lei lo faceva lavorare. Ho avuto un'infanzia difficile, non riuscivamo ad avere una base ma non mi pesava. Vivevo con l'incoscienza di quel periodo. Mio padre mi ha trasmesso la calma, il ragionamento, la contemplazione. Mia madre era molto socievole con tutti ma io mi sentivo vicina a mio padre".

Non poteva mancare ovviamente una domanda su Riccardo Fogli con cui è rimasta in ottimi rapporti: "con Riccardo Fogli, ci vogliamo ancora bene. Quando vuoi bene, è per sempre. Il bene non se ne va, quello rimane". La storia tra i due entrò in crisi subito dopo il matrimonio per la relazione tra Riccardo e Patty Pravo ma poco tempo dopo i due si riappacificarono: "Io e Riccardo siamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così. Come Al Bano e Romina Power. Anzi, sarebbe bello se al termine dell'emergenza sanitaria io e lui facessimo un concerto insieme"

Oggi Viola Valentino è legata a Francesco Mango, e parlando del suo nuovo compagno la cantante dice: "Francesco ha una testa complessa, bisogna conoscerlo per amarlo fino in fondo. Lui dice di amarmi e io ci credo. Ha avuto una vita piuttosto intensa, ha avuto una famiglia movimentata. Diciamo pure che è stravagante. Forse faccio la crocerossina ma è perfettamente capace di intendere e di volere. Sono una molto materna con tutti, con i sentimenti e con i miei animali". Francesco ha 30 anni meno di Viola, ma la cantante è molto tranquilla sul suo rapporto: "Se una donna adulta sta con un ragazzo più giovane è ancora un cataclisma. Per fortuna ci stiamo evolvendo. Io dico che l'amore non ha sesso, colore, religione e non ha età".

Nel 2015 a Viola Valentino è stato diagnosticato un carcinoma del quale ha parlato qualche anno dopo, quando finalmente ha avuto la certezza di essere guarita dalla malattia. Ricordando il suo percorso dopo la diagnosi la Viola ha detto: "l'ho affrontata male ma mi sono fatta operare e sto bene. Continuo a fare i controlli ogni sei mesi. La persona che mi è stata più vicina è stata Francesco. Al momento delle operazioni, si metteva sulla porta dell'ascensore per controllare che uscissi serena".