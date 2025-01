Viola Davis, Idris Elba e la star di Wicked guidano il cast del fantasy Children of Blood and Bone

Cast ricco di stelle per la trasposizione cinematografica del romanzo di Tomi Adeyemi.

Paramount Pictures ha annunciato ufficialmente il cast principale dell'adattamento cinematografico di Children of Blood and Bone, basato sul romanzo fantasy di formazione scritto da Tomi Adeyemi.

L'uscita del film è prevista per il 15 gennaio 2027 in formato IMAX. Un cast ricco di stelle per un fantasy che mescolerà volti noti del cinema internazionale e giovani talenti.

Il cast di Children of Blood and Bone

A guidare il cast del film fantasy ci saranno Thuso Mbedu, Amandla Stenberg, Damson Idris e Tosin Cole, rispettivamente nei ruoli principali di Zelie, Amari, Inan e Tzain.

Cynthia Erivo in una scena di Harriet

Il film vedrà la partecipazione anche di attori dal successo conclamato come Viola Davis nel ruolo di Mama Agba, la star di Wicked Cynthia Erivo nel ruolo dell'Ammiraglio Kaea, Idris Elba nel ruolo di Lekan, Lashana Lynch nel ruolo di Jumoke e Chiwetel Ejiofor nei panni di Re Saran.

La trama del fantasy con Viola Davis e le eventuali new entry

Children of Blood and Bone racconta la storia di una giovane ragazza che avrà il compito di riportare la magia nel proprio regno. Il film è diretto da Gina Prince-Bythewood, che si è occupata anche della sceneggiatura con Tomi Adeyemi.

Al cast del film potrebbero aggiungersi altri volti noti come Regina King, in trattative con la produzione insieme a Diaana Babnicova e Bukky Bakray. Nel caso le trattative andassero a buon fine, le tre attrici interpreteranno rispettivamente Regina Nehanda, Folake e Binta. La produzione del lungometraggio di Gina Prince-Bythewood dovrebbe iniziare in Sudafrica nelle prossime settimane.