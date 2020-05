Vincenzo Salemme: stasera su Rai2 Sogni e bisogni, secondo appuntamento col teatro in TV

Vincenzo Salemme torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la commedia Sogni e bisogni, il secondo dei 3 appuntamenti che riportano il teatro di Salemme nella prima serata del secondo canale RAI.

Vincenzo Salemme, uno dei più importanti esponenti del teatro italiano, degno erede della grande tradizione scarpettiana, presenta il secondo appuntamento di "Salemme il bello... della diretta!" e intrattiene il pubblico con la commedia Sogni e bisogni, una favola divertente che parte da un presupposto surreale: il distacco di un... attributo dal corpo del proprio "padrone". È stata rappresentata per la prima volta nel 1995 ed è una vera commedia dell'arte. Nel cast Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D'Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.

Il fascino del palco arriva così sul piccolo schermo: un'occasione inedita per vedere in scena l'arte comica di Salemme, che offre ai telespettatori (assieme al pubblico in sala) la possibilità di sedersi in prima fila e di godersi il "reality del teatro".