Vincenzo Malinconico, avvocato: al via le riprese della nuova fiction RAI con Massimiliano Gallo

Vincenzo Malinconico, avvocato è la nuova fiction RAI le cui riprese sono ufficialmente partite oggi. Tratta dal ciclo di romanzi di Diego De Silva (editi da Giulio Einaudi Editore) dedicati all'avvocato partenopeo, la serie tv avrà come protagonista Massimiliano Gallo, volto assai noto del piccolo schermo grazie a produzioni come Imma Tataranni - Sostituto procuratore e I bastardi di Pizzofalcone.

Semi-disoccupato, semi-divorziato, "semi-felice", ma soprattutto avvocato d'insuccesso. Più psicologo che avvocato, Vincenzo Malinconico ha sempre un pensiero fuori tema per la testa. Difende più che altro amici e parenti in contenziosi non particolarmente impegnativi che non sempre vince. Separato, due figli, piace alle donne per la sua insicurezza, ma non riesce a realizzarsi sul piano sentimentale.

Protagonista di vicende sgangherate, Vincenzo Malinconico, dopo averlo fatto tra le pagine, ora è pronto a mostrare il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico anche in TV.

Vincenzo Malinconico, avvocato è una coproduzione Rai Fiction-Viola Film, diretta da Alessandro Angelini. La serie tv RAI è scritta dallo stesso Diego De Silva insieme a Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso ed è tratta dai romanzi "Non avevo capito niente", "Mia suocera beve" e "Divorziare con stile".

Nel cast, oltre al protagonista Massimiliano Gallo, anche Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone, Ana Caterina Murariu e Michele Placido.