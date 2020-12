Vincenzo De Luca si è vaccinato, le reazioni dei politici sui social: "Assurdo"

Oggi Vincenzo De Luca si è vaccinato contro il Covid-19: il giorno del V-Day il governatore della Campania è stato attaccato perché in questa fase non era prevista la vaccinazione dei politici.

Vincenzo De Luca si è vaccinato contro il Covid-19: il governatore della Regione Campania è stato criticato dai colleghi politici e dalla gente comune perché in questa fase il siero era destinato solo a medici, infermieri, operatori sanitari e anziani.

Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme. #VDAY Pubblicato da Vincenzo De Luca su Domenica 27 dicembre 2020

Oggi 27 dicembre è il cosiddetto V-Day, in tutti i paesi della Comunità Europea sono iniziate le prime vaccinazioni contro il Covid-19. In questa prima fase, in cui le quantità del siero sono limitate, i primi a sottoporsi alla profilassi anti Covid-19 saranno i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e gli anziani. In questa stadio non è prevista la vaccinazione per i politici e per questo motivo ha suscitato grande meraviglia la decisione di Vincenzo De Luca di farsi vaccinare. Il governatore della Campania stamattina si è recato all'Ospedale Cotugno di Napoli e sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la foto del momento in cui si è fatto inoculare una delle 720 dosi del vaccino Pfizer arrivate nella sua regione.

La decisione di De Luca di 'scavalcare la fila' è stata commentata sui social da politici e gente comune, tutti indignati per questo gesto del governatore che nel post pubblicato su Facebook ha scritto "Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme".

Il primo a scagliarsi contro De Luca è stato il suo antagonista storico, il Sindaco di Napoli Gianni De Magistris che per il momento ha affidato la sua reazione solo alle agenzie "Trovo davvero inqualificabile e indegno l'abuso di potere del presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari e anziani - aggiungendo - e Luca appare come un privilegiato della casta arrogante che abusa strumentalmente, a fini di propaganda, del suo ruolo istituzionale. La sua dose viene purtroppo sottratta a chi opera in prima linea e rischia la vita ogni giorno".

Matteo Salvini della Lega è stato tra i primi politici ha criticare Vincenzo De Luca su Twitter dove al fianco della foto in cui si vede il governatore vaccinarsi ha scritto: "De Luca salta la fila e toglie il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno".

Fulvio Martusciello, europarlamentare e dirigente nazionale di Forza Italia, ha criticato su Twitter il governatore campano per aver dimostrato l'arroganza del potere "Non aveva alcun titolo per vaccinarsi, per saltare la fila, per togliere una fiala a un operatore sanitario. Unico Presidente di regione d'Italia a farlo. Indecente."

Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra Italiana, ha scritto sui social "Si può decidere che chi ricopre incarichi pubblici venga incluso nelle categorie da vaccinare subito. Mi pare però che la decisione presa sia stata un'altra. Dunque a che titolo #DeLuca si vaccina il primo giorno? Così è solo una dimostrazione di arroganza inaccettabile".

Vincenzo Presutto, Senatore del Movimento 5Stelle ha criticato il gesto di De Luca sottolineando che neanche il Presidente Sergio Mattarella si è vaccinato in questo prima fase: "VDAY dedicato a chi è in prima linea nella lotta contro il #COVID Oggi nessuna carica istituzionale si è vaccinata Priorità non prevista neanche per il Presidente Mattarella. DeLuca, fuori da ogni logica e lista, si è vaccinato, con la superbia che lo contraddistingue".

Alessandro Amitrano, deputato del MoVimento 5 Stelle e Segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati ha pubblicato un post contro Vincenzo De Luca sottolineando, anche lui, che il governatore "ha sottratto una fiala di #vaccino ai più fragili, al personale medico e di emergenza che da mesi combatte in trincea contro questo virus".