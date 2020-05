Vincent Cassel: incidente in moto per l'attore, che rassicura i fan con una battuta

Vincent Cassel è stato portato in ospedale dopo un brutto incidente in moto, ma, nonostante la paura, l'attore ha voluto rassicurare i fan con una battuta in una storia di Instagram.

Vincent Cassel ha avuto un incidente in moto nelle ultime ore ma per fortuna, nonostante le vistose fasciature, le ferite riportate non sono gravi. L'attore ha voluto tranquillizzare i suoi fan pubblicando una storia su Instagram in cui appare con la testa fasciata: "mai dare una testata ad un rinoceronte", ha scritto, scherzando, nonostante i dolori, su quanto accaduto.

Poteva finire peggio per Vincent Cassel, le cadute dalle due ruote sono sempre imprevedibili ma l'attore francese ha dimostrato ancora una volta di avere la testa dura. Vincent e la modella Tina Kunakey si sono trasferiti ad Arbonne, nei Paesi Baschi Francesi, qui mercoledì mattina l'ex marito di Monica Bellucci è caduto rovinosamente dallo scooter ed è stato ricoverato in ospedale per un trauma cranico. Dopo gli accertamenti del caso l'attore - che ha preso parte alla terza stagione di Westworld - è stato dimesso.

La notizia dell'incidente dell'attore francese ha allarmato i suoi fan che oggi sono stati rassicurati dallo stesso Vincent che ha pubblicato una storia dal suo account su Instagram. Testa fasciata, escoriazioni varie ed occhi gonfi, a testimoniare che l'impatto con il suolo è stato abbastanza violento, Cassel ha scherzato scrivendo sulla didascalia della foto "Mai dare una testata a un rinoceronte".