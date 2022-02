Villarreal-Juventus stasera in chiaro: dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League

Villarreal-Juventus è la partita valida per la Champions League 2021/2022 che si gioca stasera a Vila-real: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Villarreal-Juventus è la partita, in onda stasera in chiaro alle 21:00, valida come gara di andata degli ottavi di UEFA Champions League 2021/2022. I bianconeri di Massimiliano Allegri affrontano, in questo primo turno ad eliminazione diretta, il Villarreal: la squadra spagnola si affaccia agli ottavi di Champions League dopo ben 13 anni di assenza. La partita di ritorno si giocherà a Torino il prossimo 16 marzo.

Dove vederla in TV

Villarreal e Juventus sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 21:00. La sfida, che si giocherà al 'Estadio de la Ceramica', sarà commentata da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity ricco prepartita con Benedetta Radaelli e l'ospite in studio Mino Taveri, mentre a seguire, sempre sull'ammiraglia Mediaset, ampio post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Massimo Mauro, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancherà l'ampia sintesi dell'altro ottavo di finale in programma Chelsea-Lille, disponibile in diretta su Infinity+ 1.

Villarreal-Juventus sarà visibile anche su Sky, sui Canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul numero 252 del satellite. La telecronaca sarà di Federico Zanca e Giancarlo Marocchi, a cui è affidato il commento tecnico.

Dove vederla in streaming

Villarreal-Juventus sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Gli abbonati a Infinity potranno godersi l'incontro su Infinity+. La partita si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Villarreal-Juventus si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.