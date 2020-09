Video Party: su Twitch guardi film e serie tv con la community durante la diretta!

Video Party (Watch Parties) è la nuova funzione resa disponibile da Twitch in collaborazione con Amazon Prime Video che ti permette di guardare film e serie tv durante la diretta, condividendo lo schermo con la tua community.

Con l'inizio di settembre si avvicina sempre di più la stagione autunnale e, per tutti gli amanti dello streaming e delle serie tv, questo significa prepararsi ad entrare nel mood divano-plaid-tè caldo. Lo sa bene Twitch, la piattaforma di livestreaming in costante crescita che, in collaborazione con Amazon Prime Video, ha lanciato ufficialmente la modalità Watch Parties (Video Party).

Questa funzione permetterà a tutti coloro che hanno un account Twitch di fare delle dirette e condividere con la propria community la visione di film o serie tv presenti nel catalogo di Prime Video. I follower potranno così assistere in diretta alle reazioni degli autori delle live di fronte alle scene più divertenti o ai colpi di scena che appariranno sullo schermo. Insomma, nell'era in cui si è fisicamente più distanti che mai, Twitch e Amazon Prime Video hanno trovato un modo per far sentire le persone più collegate e vicine.

I fedelissimi di Twitch conoscevano già questa modalità, poiché da ottobre era disponibile la sua versione beta. Adesso potranno finalmente sfruttare a 360 gradi l'opportunità di interagire con la propria community ed instaurare con essa un rapporto ancora più diretto. Dovranno semplicemente scegliere cosa vedere durante il Video Party, magari approfittando delle ultime uscite nel catalogo Amazon Prime Video (qualcuno ha detto la seconda stagione di The Boys?).

Una volta selezionato il titolo, durante la diretta lo schermo verrà suddiviso in tre sezioni: in quella centrale si susseguiranno le immagini del film o della serie tv, mentre a destra ci sarà sia l'area dedicata alla live chat, sia quella più piccola in alto dove apparirà l'autore del video. A quel punto si potranno collegare persone provenienti da ogni parte del mondo (sempre che il titolo scelto sia disponibile anche nel loro territorio) e l'autore del video sentirà ancora di più l'affetto della sua community che, a sua volta, potrà supportarlo attraverso bit e abbonamenti.

A questo punto non rimane che aggiungere l'azione Video Party al proprio gestore streaming, collegare il servizio all'account Prime Video, scegliere cosa guardare (e cosa stuzzicare durante la visione), entrare in modalità live e dare inizio alla festa!