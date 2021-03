Victoria dei Måneskin sulla storia con Damiano, il flirt con un "collega famoso" e altre ragazze

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, ha raccontato a le Iene alcuni particolari sulla sua vita privata e il suo rapporto con Damiano David: la ragazza di origini danesi ha svelato di avere avuto una relazione con un collega molto famoso oltre che alcune relazioni con altre ragazze e non ha escluso la possibilità di un flirt con Damiano.

This is Maneskin: un'immagine promozionale

Reduci dalla vittoria al Festival di Sanremo 2021, i Måneskin sono stati ospiti de Le Iene, regalando al pubblico del programma satirico di Italia 1 l'esibizione dal vivo di Zitti e buoni, il brano che ha trionfato al Festival.

I quattro componenti del gruppo si sono sottoposti all'intervista multipla, dove hanno rivelato alcuni aspetti della loro vita privata e sentimentale. Victoria, la bassista del gruppo, dopo aver risposto con un enigmatico "chissà" alla domanda su una sua relazione con Damiano, il frontman del gruppo, ha parlato della sua vita sentimentale. La ragazza romana, classe 2000, ma di origini danesi ha svelato un particolare inedito: "Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è". Alla domanda se il collega fosse Manuel Agnelli ha replicato"vorrei ma non è", come potete vedere in questo video.

Vittoria ha rivelato anche cosa bisogna fare per fare colpo su di lei: "Per conquistarmi non servono soldi, cene offerte o addominali... contano zero. Un bel lato B conta 7 su una scala da 1 a 10, ma conta ancora di più avere un bel sorriso". La bassista da quando è famosa riceve numerose proposte, sia da uomini che da donne: "Ricevo avance anche dalle donne, certo. Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene", ha detto Vittoria confermando il suo spirito rock.