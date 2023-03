Victoria Cabello torna in prima serata su TV8: ecco quando

Victoria Cabello torna in televisione in prima serata. La conduttrice a maggio sarà la protagonista del prime time di TV 8 con un programma tutto suo con al fianco Paride Vitale.

La scorsa stagione abbiamo visto Victoria Cabello partecipare e vincere a Pechino Express 2022 - La rotta dei sultani, la nona edizione del reality show andata in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now dal 10 marzo al 12 maggio 2022 per dieci puntate. Anche in quell'occasione, la conduttrice ha affrontato la sua avventura con Paride Vitale. Il reality ha segnato il suo ritorno in televisione dopo un periodo di pausa dovuto alla malattia di Lyme, una infezione debilitante che l'aveva colpita.

Nell'adventure game la coppia aveva scelto come nome I Pazzeschi, ed altrettanto pazzesco promette di essere il format, ideato e prodotto da Banijay Italia e di cui Victoria è anche co-autrice. Le riprese sono appena iniziate I due saranno i protagonisti di viaggi imprevedibili, e non convenzionali.

Victoria Cabello, nata a Londra da padre italiano e da madre britannica, esordisce in televisione nel 1996 come conduttrice nel programma Hit Hit in onda su TMC 2/Videomusic. La notorietà arriva nel 1997, quando diventa vj di MTV Italia, diventando una delle conduttrici storiche dell'emittente televisiva musicale. Dal 2002 al 2007, diventa inviata del programma televisivo Le Iene, in onda su Italia 1.