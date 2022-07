Victoria Beckham, sua figlia Harper: "Le tue gonne da Spice Girls erano semplicemente inaccettabili"

Victoria Beckham ha rivelato che alcuni dei suoi look da Spice Girls sono stati criticati pesantemente da Harper, la figlia di 10 anni. La stilista 48enne ha parlato con Vogue Australia della sua evoluzione di stile, rivelando di aver cambiato modo di vestire dopo aver vissuto a Miami, in Florida, con suo marito David Beckham.

"All'inizio l'ho trovato scioccante, non essere in linea con la moda di un nuovo posto, in seguito è diventato piuttosto stimolante. Le donne lì celebrano i loro corpi e la loro femminilità", ha ricordato la Beckham. "Mi sono resa conto che la mia gonna a pieghe e la camicetta con fiocco non erano del tutto appropriate per Miami. "

Sebbene sua figlia stia crescendo sotto gli occhi del pubblico e nell'era dei social media, Victoria non è convinta che Harper sarà influenzata dalle tendenze che si stanno attualmente diffondendo online: "Non è una di quelle ragazze che escono con la faccia piena di trucco e un top corto."

"In realtà di recente mi ha detto: 'Mamma, ho visto alcune tue foto quando eri nelle Spice Girls e le tue gonne erano semplicemente inaccettabili. Erano semplicemente troppo corte'", ha detto Victoria Beckham. "David è intervenuto subito e ha detto: 'Assolutamente, Harper! Lo erano davvero, lo erano davvero.' Era piuttosto disgustata da quanto fossero corte le mie gonne."