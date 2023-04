Via Crucis 2023 con Papa Francesco stasera in diretta: il programma di Rai 1

La Via Crucis 2021, presieduta da Papa Francesco, sarà trasmessa stasera in diretta: a che ora e dove vederla.

Come di consuetudine, anche questo Venerdì Santo Rai 1 trasmetterà, in diretta da Roma, la Via Crucis. A presiederla ci sarà Papa Francesco, ristabilitosi dopo il leggero malore della settimana scorsa che lo ha costretto ad un periodo di breve degenza al Gemelli di Roma. Ecco il programma di Rai 1 di stasera 7 aprile.

La croce di Odessa

Alle 20.30, Su Rai 1, va in onda La croce di Odessa, lo Speciale Porta a Porta di Venerdì Santo. In questo reportage da Odessa, in Ucraina, di Bruno Vespa, il giornalista diffonde il racconto di chi nella guerra ha perduto i figli, è rimasto ferito e spera in un ritorno alla vita e alla pace.

Via Crucis

Papa Francesco presiede la Tradizionale Via Crucis, il racconto attraverso 14 stazioni del Calvario di Cristo. Dalla sua condanna a morte, alla Crocefissione, l'agonia, la morte e la deposizione dell corpo nel Sepolcro. Rai 1 trasmetterà l'evento a partire dalle 21:00 con la telecronaca di Ignazio Ingrao. La Via Crucis sarà trasmessa in diretta streaming da RaiPlay e in chiaro anche da TV2000, l'emittente controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana che trasmette sul canale 28 del digitale terrestre.

In viaggio

Dopo la Via Crucis, su Rai 1 andrà in onda In viaggio, un docu-film dedicato ai viaggi di Papa Francesco curato da Gianfranco Rosi. Il regista ha fatto una personale selezione fra i tanti filmati che documentano le trasferte di Bergoglio e li ha uniti a immagini girate da lui stesso. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, Medio Oriente, l'Africa, il Sud-Est Asiatico: la selezione di Rosi parte da una mole immensa di materiale, oltre ottocento ore di girato, compreso quello del viaggio in Canada che il regista ha voluto seguire e filmare personalmente.

Nel 2013, appena eletto, Papa Francesco va a Lampedusa, nel 2021 compie un importante viaggio in Medio Oriente, in Iraq e Kurdistan. Gli stessi luoghi che Gianfranco Rosi ha raccontato nei suoi film precedenti: Fuocoammare e Notturno. In dieci anni di pontificato, Bergoglio ha compiuto quaranta viaggi che, secondo Rosi, 'tracciano una sorta di mappa della condizione dell'umanità'.