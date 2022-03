VH1 Storytellers con Tommaso Paradiso, l'evento stasera su VH1

Appuntamento imperdibile oggi 13 marzo alle 19.00 su VH1 con VH1 Storytellers con Tommaso Paradiso, l'evento in cui l'artista che ha da poco pubblicato il suo nuovo album Space Cowboy, incanterà il pubblico con le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite negli ultimi anni.

In questa serata - registrata al Teatro di Villa Torlonia a Roma - Tommaso Paradiso, cantautore e musicista molto stimato anche come autore per artisti del calibro di Luca Carboni e Noemi e ora esordiente regista con il film Sulle nuvole, delizierà il pubblico sia con alcuni dei suoi più grandi successi in versione acustica, sia con alcuni brani del suo nuovo disco in studio Space Cowboy in uscita il prossimo 4 marzo. Un evento - in pieno stile Storytellers - in cui l'artista si sentirà più vicino ai fan, raccontando - con l'ironia e la simpatia che lo contraddistinguono - la genesi dei suoi brani e lasciando che sia puramente la voce a farci sognare ed emozionare.

"È sempre un'emozione tornare sul palco soprattutto in una veste così particolare - afferma Tommaso Paradiso - Ho potuto raccontare le canzoni, le storie e gli aneddoti che mi hanno portato a scriverle. Le ho raccontate come se le raccontassi a un amico. E il mio nuovo disco, Space Cowboy, vorrei che avesse questo valore anche per il pubblico: un disco amico in cui rifugiarsi". Tanti gli artisti che nel corso degli anni hanno preso parte a Storytellers: da Jovanotti a Tiziano Ferro, da Elisa a Max Pezzali, da Ligabue ai Negramaro, Subsonica e molti altri. E, finalmente, il nuovo capitolo del format, può ospitare un artista molto amato dal pubblico come Tommaso Paradiso.