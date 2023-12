Verissimo: ospiti di sabato 2 e domenica 3 dicembre, da Ilary Blasi a Beatrice Valli

Chi sono gli ospiti attesi oggi, sabato 2, e domani, domenica 3 dicembre 2023 a Verissimo, in onda alle 16:30 su Canale 5.

Torna Verissimo nel pomeriggio di Canale 5, alle 16:30, con il suo consueto doppio appuntamento di sabato 2 e domenica 3 dicembre. Due puntate attesissime per via dell'intervista a Ilary Blasi che, mesi dopo la separazione da Francesco Totti, e a una settimana dall'uscita su Netflix del docu-film Unica, ha finalmente accettato l'invito di Silvia Toffanin.

Ospiti di sabato 2 dicembre

Sarà in studio Alfonso Signorini, conduttore di "Grande Fratello", ora in libreria con il suo ultimo lavoro su Maria Callas dal titolo "Troppo fiera. Troppo fragile". E sempre in tema di Gf, sarà ospite Angelica Baraldi, l'ultima concorrente eliminata dal reality di Canale 5.

Inoltre, torna Verissimo uno dei volti più amati e divertenti di Terra Amara, l'attrice Esra Dermancıoğlu, che nella soap interpreta il personaggio di Behice. In studio una coppia molto affiatata nata a "Uomini e donne", quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. E parlando d'amore sarà presente anche Annalisa Minetti con il marito Michele. Infine, spazio alla musica con il neo papà di due gemellini Enrico Nigiotti.

Ospiti di domenica 3 dicembre

Dopo il clamore mediatico scatenato dal docufilm sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi sarà, in esclusiva, a Verissimo per un'intervista imperdibile. Per parlare del grave problema di salute che l'ha recentemente colpita, sarà ospite Eleonora Giorgi sostenuta dall'affetto dei figli Paolo e Andrea.

Direttamente da "Io Canto Generation" il racconto e le emozioni di tre dei sei capisquadra, Iva Zanicchi, Anna Tatangelo e Mietta, con tre dei giovani talenti musicali. Infine, da "Amici di Maria De Filippi" la storia d'amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca.