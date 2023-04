Verissimo con Silvia Toffanin: ospiti di oggi domenica 9 aprile

Anche oggi, domenica 9 aprile, Verissimo farà compagnia al suo pubblico con una nuova puntata. Il programma condotto da Silvia Toffanin ospita in studio Michelle Hunziker e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Verissimo va in onda su Canale 5 a partire dalle 16:30, per poi lasciare spazio a Avanti Un Altro Story con Paolo Bonolis.

Dopo aver ospitato nella puntata di sabato 8 aprile Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma Back to school, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, oggi Silvia Toffanin si troverà di fronte Michelle Hunziker, splendida neo nonna tornata dietro al bancone di Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti.

Direttamente da Amici i professori Arisa e Raimondo Todaro, che parleranno della loro esperienza nel talent di Maria De Filippi, ma non solo. E poi la vita tra luci e ombre di Pupo, in studio per la prima volta con la figlia Clara e il percorso artistico e personale di Eleonora Abbagnato, ex étoile dell'Opéra di Parigi, attualmente direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma.

Infine, la simpatia di Orietta Berti, che ha appena concluso la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip 7.