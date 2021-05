Vera Gemma al Punto Zeta: “Ho conquistato Jeda con una foto in topless”

Vera Gemma ha conquistato il fidanzato Jeda grazie a una foto in topless, come l'ex naufraga ha rivelato a Tommaso Zorzi, ospite de Il Punto Zeta.

Una delle più amate concorrenti dell'isola dei Famosi 2021 è stata sicuramente Vera Gemma, una delle poche naufraghe a smuovere un gruppo che ha deluso molto le aspettative del pubblico e degli autori del reality. Il suo compagno Jedà Lenfoire, ospite fisso nello studio, è diventato una delle star del programma, i due hanno 28 anni di differenza, lei ha 50 anni, lui ne ha 22. Al Punto Z Vera ha raccontato come si sono conosciuti e come ha conquistato il suo Jeda, come potete vedere in questa clip. Il primo passo è stato fatto dal produttore di musica trap che ha inviato alla figlia di Giuliano Gemma un messaggio tramite Instagram: "Lui mi ha scritto su Instagram e io la mattina dopo gli ho mandato una foto in topless. Non è che mi sono fatta desiderare o ha dovuto insistere. Quattro messaggi e giorno dopo foto delle tette, subito". Vera ha raccontato che si sono conosciuti nel periodo in cui eravamo obbligati a stare a casa, per questo spesso ha organizzato degli spettacoli di streap tease per intrattenere Jeda.

Sono pochi i naufraghi che sono rimasti nel cuore di Vera Gemma che, rispondendo alle domande di Tommaso Zorzi, ha sottolineato l'ambiguità del carattere di Gilles Rocca che all'Isola ha mostrato la parte peggiore "un po' arrogante e un po' bipolare". Vera ha specificato che tornati in Italia le cose sono migliorate "adesso che è tornato ci vado d'accordo. Comunque ha tirato fuori quella parte più bella. Sì, alla fine gli voglio bene, però se gli pigliano quei 5 minuti".

Ci sono due naufraghe con cui Vera non è riuscita a legare e sono Angela Melillo e Valentina Persia. A proposito dell'attrice e del suo eccessivo buonismo che molti telespettatori hanno travato stucchevole, tanto da mandarla a casa alla prima occasione, Gemma ha detto "l'ho sempre detto che la trovo noiosa, politically correct. Loro pensano che un reality funziona se tutti vanno d'accordo, non hanno capito proprio un c..zo di reality! Proprio lo spirito sbagliato. Io cercavo disperatamente di farle capire che non era possibile pensare che là dove c'è pace il reality funziona, le dicevo 'lasciaci liberi di esprimere le nostre antipatie e simpatie', anche quando io e Aewd ci siamo isolati lei veniva per farci fare pace, ma non funziona così".

Severo anche il giudizio verso la comica Valentina Persia: "la trovo un pochino arrogante, vagamente volgare. Non amo questa romanità ostentata e questo voler fare la comica a tutti i costi. Con le facce, le cose. A volte mi fa ridere, altre no. Più no che sì".