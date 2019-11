Venezia acqua alta: domani lo speciale di Sky TG24

Venezia e l'acqua alta sono al centro dello speciale di Sky TG24 che andrà in onda domani sabato 16 novembre alle ore 21 e verrà poi replicato nella giornata di domenica alle 14.30 e successivamente alle 23.

Le conseguenze della marea record che ha allagato la città e le isole, lasciando in ginocchio anche le comunità di Pellestrina e Chioggia, sono al centro dello speciale Venezia Sommersa realizzato dai giornalisti di Sky TG24 che ripercorerranno le ore di apprensione per la città lagunare, per i suoi cittadini e i suoi tesori architettonici dopo l'acqua alta che ha di poco replicato l'acqua granda, ovvero la storica alluvione del 1966.

Lo speciale, a cura di Jana Gagliardi, è un racconto per immagini, incredibili e dolorose, della calamità che ha colpito il capoluogo veneto e i suoi luoghi simbolo, come la basilica di San Marco e il teatro La Fenice. Attraverso le immagini e la musica, racconterà l'impegno per limitare i danni ma anche le polemiche per un evento per nulla imprevisto e al quale da anni si cerca, senza successo, un rimedio.