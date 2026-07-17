Venezia 83: Dio ride di Giovanni Veronesi è il film di chiusura della Mostra

Sarà una chiusura all'insegna del cinema italiano quella dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. È stato infatti annunciato che il film di chiusura, presentato fuori Concorso in prima mondiale sabato 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, subito dopo la cerimonia di premiazione, sarà Dio ride, la nuova pellicola scritta e diretta da Giovanni Veronesi.

Il regista toscano ha accolto così la notizia: "Io non riesco a esprimere bene le mie emozioni, mi resta difficile dire che sono entusiasta o felice, stavolta però l'invito alla Mostra di Venezia mi ha sorpreso e lusingato. Sono felice, ecco l'ho detto". Alle sue parole si sono unite quelle del Direttore artistico Alberto Barbera, "Chiuderemo in crescendo grazie a Giovanni Veronesi e ai suoi magnifici interpreti, cui si deve la riuscita combinazione di ironia e leggerezza applicata a un tema tradizionalmente serio. Un registro che appartiene alla migliore tradizione di un certo cinema italiano, troppo a lungo trascurato".

Dio Ride, la trama

Ambientato nel cuore del Seicento e liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta la storia di Frate Leopoldo da Casamacchia, un uomo che parla di Dio come nessuno ha mai fatto prima. Mentre la Chiesa ufficiale predica rigorosamente in latino e governa attraverso la paura, Fra Leopoldo racconta il Vangelo in volgare con una gioia contagiosa, parlando di un Dio vicino alle persone e persino capace di ridere con loro.

Veronesi sul set

La sua predicazione svuota le chiese e attira migliaia di fedeli di villaggio in villaggio, finché l'eco di questa voce considerata pericolosa giunge a Roma. Papa Innocenzo X decide allora di affidare il caso al cardinale Maculani, l'inquisitore più autorevole del suo tempo. Quello che nasce come un processo si trasformerà però in un confronto umano e teologico inatteso, destinato a insinuare il dubbio e a cambiare per sempre il destino di chi incontra il cammino del frate, dimostrando che si può spegnere una voce, ma non l'eredità che essa lascia negli altri.

Il cast

Per portare sullo schermo questa potente parabola sulla libertà e sul potere, Veronesi ha riunito un cast d'eccezione che vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi nel ruolo del Pontefice.

Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Nicola Baldoni, Gianluca Bernardini e Nicola Deorsola, con la collaborazione di Paolo Portone e Jean Jacques Ilunga, Dio ride è una produzione Indiana Production (una società VUELTA), Piperfilm e Ogi Film in collaborazione con Netflix. Il film è prodotto da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen e Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production, e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm. Il film uscirà il prossimo 29 ottobre distribuito da PiperFilm.