Venezia 83: INK di Danny Boyle è il film d'apertura della Mostra del Cinema

Al centro del film la scalata editoriale di Murdoch e Larry Lamb a capo del The Sun. La sceneggiatura è firmata da James Graham. Il cast? Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy.

Sarà INK, il nuovo film del premio Oscar Danny Boyle, ad inaugurare l'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il prossimo 2 settembre 2026. La pellicola, presentata in concorso e in anteprima mondiale nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, vanta un cast d'eccezione guidato da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy.

INK, la rivoluzione del giornalismo scandalistico

Sceneggiato dal pluripremiato James Graham (che ha adattato la sua omonima opera teatrale), INK racconta la storica scalata editoriale del 1969: l'acquisto del quotidiano The Sun da parte di Rupert Murdoch e la direzione spregiudicata di Larry Lamb. Insieme, i due diedero vita al tabloid più venduto al mondo, sfidando il rivale The Mirror e anticipando di decenni l'era dei social media e del clickbait.

Danny Boyle sul set

Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra, ha detto che è "un'opera straordinaria che unisce la firma di uno dei maggiori autori del teatro londinese a tre interpreti eccezionali. Ringrazio StudioCanal, Media Res e House Productions per averci concesso l'onore di aprire il festival con questo titolo così atteso".

Il debutto di Boyle in Laguna

Per il regista inglese si tratta della prima volta in selezione ufficiale al festival veneziano. Il commento del regista è stato: "È un onore immenso. Il 1969 è l'anno dello sbarco sulla Luna, ma anche l'anno in cui Murdoch e Lamb cambiarono radicalmente il mondo con un giornalismo sfacciato e irriverente. Una storia potente che ho sentito il dovere di dirigere".