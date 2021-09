Venezia 78: Stefania Rocca madrina del NUOVO IMAIE Talent Award

Sarà l'attrice Stefania Rocca la madrina d'eccezione della 7^ edizione del NUOVO IMAIE Talent Award, Premio Collaterale della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia 2021.

L'appuntamento è, come di consueto, all'Hotel Excelsior di Venezia nel prestigioso Spazio Cinecittà Luce, venerdì 10 settembre alle ore 12.00. "Ho accettato con gioia l'invito del NUOVO IMAIE - ha dichiarato Stefania Rocca - Essere la madrina di un Premio così importante è un onore e mi fa particolarmente piacere che sia rivolto ai giovani attori che vanno sostenuti e incoraggiati, specialmente in un momento carico d'incertezze come questo".

Stefania Rocca in una scena del film Voce del verbo amore

Andrea Miccichè, presidente della collecting che tutela il diritto connesso di Artisti Interpreti esecutori: "Torniamo a Venezia ogni anno sempre con grande entusiasmo e nella forte convinzione che sostenere talenti emergenti nel loro percorso formativo, e il nostro Istituto lo fa assegnando loro una borsa di studio, sia fondamentale. Negli anni abbiamo premiato artisti che poi si sono fatti strada sia a livello nazionale che internazionale".

Il compito di selezionare i due attori italiani all'esordio, un uomo e una donna individuati tra i film in concorso e non alla Mostra, è affidato al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e al Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani SNGCI, rispettivamente presieduti da Franco Montini e Laura Delli Colli, che di concerto stabiliscono i due artisti vincitori.