Venezia 78, Rami Malek si scatena in Laguna (FOTO)

La foto di Rami Malek che si scatena in laguna in occasione della 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia sta facendo impazzire i fan.

La foto di Rami Malek, pubblicata sul profilo Instagram del fotografo Greg Williams, nella quale l'attore è intento a scatenarsi scalzo in Laguna in occasione della 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan, specialmente su Twitter.

La 78esima Mostra del Cinema di Venezia è ufficialmente iniziata, molte celebrità sono già arrivate in Laguna per questa nuova edizione del festival e, tra queste, c'è anche Malek che ha conquistato i fan con uno scatto incredibile: nell'immagine l'attore appare scalzo, in piedi sul tettino di un traghetto, in una posa che ricorda molto quelle che gli abbiamo visto padroneggiare durante le riprese di Bohemian Rhapsody.

Su twitter i fan italiani della star sono semplicemente impazziti per lo scatto: "Rami Malek scalzo a Venezia e io sono a casa. #Venezia78", "Benedict Cumberbatch e Rami Malek a Venezia. Non credo supererò mai questa cosa. Quasi al livello di Zac Efron in Sardegna".

"Rami Malek, Timothée Chalamet e Benedict Cumberbatch a Venezia. E io qui a Verona. A lavorare. Sto piangendo tantissimo. #Venezia78", Ha commentato un utente, mentre un altro ha specificato: "#RamiMalek è a Venezia! E ce lo fa sapere proprio il nostro amatissimo fotografo Greg Williams sulla sua pagina Instagram."