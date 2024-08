Beetlejuice Beetlejuice, Winona Ryder: "È stato difficile immaginare Lydia da adulta"

Winona Ryder è una delle star più attese del sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello, il film del 1988 che inaugurò la poetica di Tim Burton sul grande schermo. Il regista aprirà la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il secondo capitolo.

Tra i personaggi che torneranno nel nuovo capitolo anche Lydia Deetz, la figlia di Delia (Catherine O'Hara) ormai cresciuta e con una figlia di nome Astrid (Jenna Ortega). In una recente intervista, Ryder ha confessato le difficoltà incontrate al momento di tornare ad interpretare il personaggio.

Il ritorno di Lydia

"Credo sicuramente di non aver mai immaginato Lydia né con figli né in alcun tipo di relazione. Ho sempre pensato che probabilmente sarebbe rimasta nel suo mondo mentre invecchiava. Semplicemente un po' in soffitta, felice ma sola" ha spiegato l'attrice.

Winona Ryder e Michael Keaton in Beetlejuice Beetlejuice

Quando ha iniziato a lavorare con i colleghi Jenna Ortega, che interpreta la figlia Astrid, e Justin Theroux che interpreta il fidanzato di Lydia, Winona Ryder è riuscita ad entrare meglio nel mood del personaggio:"[È andata meglio] Una volta giunti sul set, una volta che io e Jenna abbiamo legato e Justin è entrato nel progetto. Penso che tutti quelli che hanno la mia età ora abbiano avuto quei momenti in cui ci chiediamo cosa pensiamo delle relazioni che abbiamo avuto. Però la giovane Lydia non credo che avrebbe mai immaginato di trovarsi davanti ad una telecamera".

Beetlejuice Beetlejuice riporta sul grande schermo Michael Keaton nei panni dello sboccato spiritello che infestò la casa dei giovani coniugi fantasmi del primo film, Beetlejuice. Nel cast anche Catherine O'Hara che torna nel ruolo di Delia Deetz, madre di Lydia, al fianco di Monica Bellucci nel ruolo di Delores, la moglie di Beetlejuice e Willem Dafoe nel ruolo di Wolf Jackson, un detective dell'aldilà. Il film è arricchito dalle musiche composte da Danny Elfman.