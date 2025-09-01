Venezia 2025: Valeria Solarino è una madre in crisi nel trailer di Imperfetta, il corto targato Rai Cinema

In questo Festival di Venezia 2025 c'è stato spazio anche per l'ultimo progetto di Valeria Solarino, il cortometraggio Imperfetta, presentato oggi tra gli eventi speciali dell'82a Mostra d'Arte Cinematografica. Prodotto da One More Pictures e Rai Cinema, il progetto è vincitore del contest La realtà che non esiste.

Valeria Solarino alle prese con le insicurezze della figlia nel trailer

Le delusioni d'amore sono difficili da affrontare a qualunque età, ma possono essere distruttive se non hai neppure 20 e già sulle spalle un grosso bagaglio di insicurezze.

Proprio come la protagonista del cortometraggio (Im)perfetta, Elena (interpretata da Federica Franzellitti), una ragazza di 19 anni che quando si guarda allo specchio non si piace e prova il disagio di chi è ancora in cerca di un'identità. Quando il suo fidanzato la lascia, le sue insicurezze la portano a sentirsi brutta e inadeguata, fino a chiudersi in casa per giorni.

A consolarla però arriva una nuova "amica" virtuale, Marta Tiberini, un profilo che Elena trova online e dal quale resta affascinata. Marta è bella, sicura di sé e pronta ad ascoltare Elena in tutte le sue fragilità, ma oltre a questo sembra risolvere tutto grazie a strategie e trucchi di bellezza, ad iniziare da quelle pillole dimagranti che già dal nome "Perfetta", sembrano infallibili.

È questo il modello di perfezione che diventa per Elena l'obiettivo da raggiungere. Una ricerca ossessiva che ignora anche le paure e i sentimenti della mamma, interpretata da Valeria Solarino. La nostra protagonista, però, imparerà a proprie spese, quando, grazie alla Polizia Postale, verrà svelata l'identità di chi non meritava la sua fiducia, che essere "imperfetta" vale molto di più.

(Im)Perfetta debutta a Venezia e su RaiPlay

Scritto da Margherita Pezzella, diretto da Nicolò Bressan degli Antoni, (Im)perfetta verrà mostrato integralmente oggi alla Mostra del Cinema di Venezia e, nello stesso giorno, sarà già disponibile in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

Nel cast del cortometraggio, oltre alla giovane protagonista Federica Franzellitti, anche Lisa Luchetta, Luna Shirin Rasia e Matteo Bianchi.

A firmare un brano della colonna sonora è Francesca Michielin, che per l'occasione ha rielaborato una della sue canzoni più famose rielaborandola in Quello che ancora non c'è [Imperfetta version].