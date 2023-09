Venezia 2023: Quitter la nuit di Delphine Girard vince il premio del pubblico delle Giornate degli autori

Il pubblico delle Giornate degli autori ha espresso il proprio verdetto attraverso la votazione effettuata ogni giorno al termine delle proiezioni dei film del concorso, nella Sala Perla del Casinò del Lido. Tra i dieci film in concorso Quitter la nuit di Delphine Girard ha conquistato il Premio del Pubblico con il 64% delle preferenze.

Sul virtuale podio anche Vampire humaniste cherche suicidaire consentant di Ariane Louis-Seize e Los océanos son los verdaderos continentes di Tommaso Santambrogio, entrambi a pochissima distanza dal vincitore.

La sinossi ufficiale di Through the Night di Delphine Girard recita: "Una sera, una donna in pericolo chiama la polizia. Anna risponde a quella richiesta d'aiuto. Un uomo è arrestato. Passano le settimane, i tribunali cercano le prove e Aly, Anna e Dary affrontano gli echi di una notte che non possono lasciarsi alle spalle."

Delphine Girard è nata in Quebec, si è trasferita in Belgio qualche anno dopo. Ha studiato regia all'INSAS di Bruxelles e il suo film di diploma Monstre ha fatto il giro del mondo. Dopo la laurea, ha lavorato come coach per bambini e direttrice di casting. Nel frattempo ha scritto e diretto il cortometraggio Caverne, tratto da un racconto di Holly Goddard Jones.

Delphine in seguito ha firmato un terzo film breve, Une sœur, candidato nel 2020 all'Oscar per il miglior cortometraggio di finzione. Girard ha poi continuato a riflettere sui temi presenti in Une sœur, realizzando Quitter la nuit, il suo esordio nel lungometraggio. Attualmente sta lavorando a diversi progetti.