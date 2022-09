Venezia 2022, Florence Pugh porta la nonna sul red carpet: "È stato il momento più speciale di sempre" (FOTO)

Florence Pugh e sua nonna hanno incantato tutti alla Mostra del Cinema di Venezia 2022: questo martedì l'attrice ha pubblicato quattro foto sulla propria pagina Instagram, che la immortalano assieme a sua nonna sul tappeto rosso, omaggiando la sua "Granzo Pat".

Nella didascalia delle immagini la Pugh ha scritto: "Vorrei iniziare da qui: qualche mese fa mia nonna mi ha detto che non si era preoccupata di rinnovare il passaporto perché pensava che non avrebbe più viaggiato a causa della sua età. Ma nel corso della sua vita è stata una tale avventuriera che la sua decisione ha rattristato la nostra famiglia."

"Le ho chiesto: 'Ma nonna, e se ti portassi con me sul tappeto rosso alla mia prima di Venezia? E se Bear Grylls ti invitasse ad andare con lui per filmare uno dei suoi episodi?' Dopo averci pensato un po', si è decisa", ha continuato la star di Don't Worry Darling. "Dopo aver sfilato sul tappeto, ho visto mia nonna che scattava foto con il suo telefono."

"L'ho abbracciata e le ho chiesto se le sarebbe piaciuto posare con me per una foto, i suoi occhi si sono illuminati e mi ha detto: 'Oh, non vogliono vedere me..' Le ho assicurato che non era così. Alla fine l'ho vista mentre cercava di attirare l'attenzione dei fotografi...È stato il momento più speciale che abbia mai vissuto. È sempre stata fantastica, ma vederla così orgogliosa e così naturale mentre centinaia di persone la stavano fissando è stato davvero straordinario", ha concluso Florence Pugh.