Venezia 2022: Cate Blanchett si scontra con Mattia Carzaniga, l’inviato RAI reagisce ringraziandola (Video)

Lo scontro tra Cate Blanchett e Mattia Carzaniga sul red carpet di Venezia 2022 è diventato virale in poche ore: l'attrice, che al Festival del Cinema presenta il film Tàr, non ha visto l'inviato RAI travolgendolo. Carzaniga, quando si è accorto che la persona che l'aveva urtato era la Blanchett, le ha detto 'thank you'.

Cate Blanchett a Venezia presenta TAR il film diretto da Todd Field e dedicato alla direttrice d'orchestra Lydia Tar, una delle pellicole più attese di questa 79ma Mostra d'arte cinematografica di Venezia. Il red carpet della diva è stato caratterizzato dal calore dei fan, molti arrivati sulla laguna solo per poterla vedere da vicino.

Il momento più divertente della sfilata è stato proprio lo scontro con tra la stella di Hollywood e Mattia Carzaniga, inviato RAI alla Mostra del cinema. Il giornalista, dopo essere stato urtato si è girato e si è rivolto all'attrice con un goffo "Thank You". In realtà sembra che le cose non siano andate così. Quello che gira sul web è un montaggio fatto ad arte e molto riuscito dal quale è stata tagliata l'intervista all'attrice. Mattia Carzaniga avrebbe ringraziato l'attrice non per essere stato travolto ma per aver risposto alle sue domande. Il video è piaciuto allo stesso giornalista RAI che su Twitter ha scritto "Grazie Internet".