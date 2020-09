Venezia 2020, Rai Movie è il canale ufficiale: la programmazione dedicata

Anche in occasione di Venezia 2020 Rai Movie sarà il canale ufficiale della Mostra del Cinema, ed ecco la programmazione dedicata della rete tematica.

Anche per Venezia 2020, in programma da oggi, mercoledì 2, fino a sabato 12 settembre, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) si conferma canale ufficiale della Mostra del Cinema.

Il palinsesto del canale tematico RAI, dal 2 al 12 settembre, sarà costellato da titoli che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti nei 77 anni di storia della Mostra del Cinema di Venezia, dai Leoni d'oro a Le mani sulla città di Francesco Rosi, passando per I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee al Leone d'argento di Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti. L'offerta RAI dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia continua anche sulla piattaforma streaming RaiPlay, che dedica alla manifestazione la selezione "Film in Laguna".

Ecco la programmazione di Rai Movie per tutta la durata della Mostra:

Mercoledì 2 settembre

dalle 18:45, Cerimonia d'apertura della Mostra

alle 21:10, il film Carol, omaggio alla presidente di giuria Cate Blanchett

alle 23:15, il film Jackie di Pablo Larrain, premio per la Migliore Sceneggiatura a Venezia nel 2016

alle 00:55, il film La sottile linea rossa di Terrence Malick

Giovedì 3 settembre

alle 21:10, il thriller Le verità nascoste di Robert Zemeckis, presentato a Venezia 57 nel 2000

all'01:15, il film Solo gli amanti sopravvivono per festeggiare il Leone d'oro alla carriera di Tilda Swinton

dal 3 all'11 settembre, seconda serata: Venezia Daily, per raccontare gli eventi e i personaggi più significativi della giornata

Venerdì 4 settembre

alle 21:10, il film Suburbicon, commedia dark di George Clooney presentata in concorso alla 74a Mostra

alle 23:10, il film Senza nessuna pietà di Michele Alhaique, presentato alla 71a Mostra

alle 00:55, il La foresta di ghiaccio, per la notte RAI dedicata a Claudio Noce

Sabato 5 settembre

alle 10:50, Tempo d'estate di David Lean nella copia restaurata presentata alla 60a Mostra

all'1:05, White God - Sinfonia per Hagen di Kornel Mundruczo

Domenica 6 settembre

alle 8:50, Cosmonauta, opera prima di Susanna Nicchiarelli premiata come Miglior Film - Sezione "Controcampo" a Venezia 66

Lunedì 7 settembre

all'1:00, Le mani sulla città di Francesco Rosi

Martedì 8 settembre

alle 3:15, Berlino - Gerusalemme di Amos Gitai, programmato nel giorno della presentazione in concorso a Venezia del nuovo film del regista israeliano Laila in Haifa

Mercoledì 9 settembre

alle 2:55, El Sicario - Room 164 di Gianfranco Rosi. Il regista, già Leone d'oro con Sacro GRA nel 2016, partecipa in concorso con Notturno

in seconda serata, il film Via Castellana Bandiera, esordio di Emma Dante alla regia cinematografica. Valse a Elena Cotta la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione femminile nel 2013

Giovedì 10 settembre

in seconda serata, il film Still Life di Uberto Pasolini

Sabato 12 settembre

alle 18:45: Cerimonia di Chiusura

Ricordiamo che la programmazione potrebbe subire variazioni, che saranno via via comunicate e l'elenco aggiornato.

Quotidianamente sul sito raimovie.rai.it saranno trasmesse in diretta web le conferenze stampa, i tv call, i red carpet, i photocall e le cerimonie di consegna dei Premi Speciali. Inoltre sempre sul sito del canale sarà possibile rivedere le passate edizioni della Mostra del Cinema di Venezia.