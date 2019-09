Venezia 2019: al TG2 "scappa" il Leone d'Oro in anticipo di 30 minuti

Venezia 2019: il TG2 si è lasciato "scappare" il film vincitore del Leone d'Oro assegnato a Joker con ben 30 minuti di anticipo rispetto alla cerimonia ufficiale.

Il premio principale della Mostra del Cinema dunque è stato anticipato, mezz'ora prima dell'annuncio ufficiale del Leone d'Oro di Venezia 2019 a Joker, da un tweet del TG2. Alle 19.55, infatti, a cerimonia ancora in corso, il secondo telegiornale nazionale ha pubblicato su Twitter un post, con gancio all'edizione delle 20.30, che svelava tre dei premi più importanti: il Leone d'Oro a Joker, il Gran Premio della Giuria a L'ufficiale e la spia e la Coppa Volpi a Luca Marinelli per Martin Eden.

Venezia 2019: Todd Phillips al photocall di Joker

Un Leone d'Oro anticipato che ha fatto arrabbiare non poco i cinefili che si sono imbattuti nel post incriminato, ma anche gli addetti ai lavori hanno avuto da ridire, dato che si è particolarmente insistito, nel corso della 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, sul rispetto dell'embargo stampa, che dalla scorsa edizione vieta anche i commenti sui social prima delle proiezioni ufficiali dei film in programma. Restrizione che però non tutti hanno rispettato, suscitando lamentele ripetute nel corso dei dieci giorni del festival.

Si tratta sicuramente di un errore umano, dato che la cerimonia di premiazione, iniziata leggermente in ritardo e andata avanti a lungo a causa di alcuni discorsi di ringraziamento piuttosto verbosi, solitamente finisce entro le 20. Un errore che però era evitabile se chi si occupa dell'account Twitter del telegiornale avesse controllato un minimo le tempistiche, invece di rovinare effettivamente la sorpresa a chi segue fedelmente l'annuncio dei premi della Mostra.

Questa svista, oltre a potenzialmente complicare ancora di più i rapporti tra la kermesse veneziana e la stampa per la prossima edizione (che si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2020), getta anche un'ombra di imbarazzo su un palmarès che nel complesso è stato ben accolto, in particolare il Leone d'Oro al film con Joaquin Phoenix - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Joker - che ha suscitato applausi sia in Sala Grande che in sala stampa, dove i giornalisti seguivano la cerimonia a distanza, nella maggior parte dei casi, si spera, senza incappare nel clamoroso spoiler del TG2.