Venezia 2019: Costa-Gavras riceverà il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmaker

Venezia 2019 avrà tra i suoi protagonisti anche il regista Costa-Gavras a cui è stato assegnato il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2019 della 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre 2019.

Il riconoscimento Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2019 viene assegnato ogni anno durante l'evento cinematografico veneziano a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo.

La consegna del premio a Costa-Gavras avrà luogo sabato 31 agosto 2019 in Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle ore 22, prima della proiezione in prima mondiale Fuori Concorso del nuovo film da lui scritto e diretto, Adults in the Room con Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur.

Il Direttore della Mostra Alberto Barbera ha dichiarato commentando il riconoscimento: "Sono molte le ragioni per le quali Costa-Gavras merita di essere annoverato fra i grandi registi della modernità, ma una prevale su tutte: l'aver saputo fare della politica un tema affascinante, un soggetto come un altro, da affrontare non fra iniziati consapevoli e già convinti, ma da somministrare al grande pubblico, servendosi di tutti i mezzi che il cinema fornisce per accedere al più grande numero possibile di spettatori. Questo regista, schivo ma determinato, sostiene da sempre che tutti film sono politici. Un modo non solo di sfuggire all'etichetta di regista politico che da sempre gli è stata attribuita - non di rado in maniera polemica e riduttiva - ma per rivendicare la fedeltà tranquilla e sinceramente democratica a un cinema popolare che non rinunci a far riflettere, mettere in discussione, provocare emozioni profonde. Grazie all'indignazione autentica che ispira i suoi film, all'umanesimo profondo che li caratterizza e alla libertà che essi reclamano, Costa-Gavras interroga le nostre debolezze e la nostra arrendevolezza. Come è stato detto, "se ci eravamo addormentati, il suo cinema ci risveglia. E se l'abbiamo perduta, i suo film ci restituiscono la speranza".

In Adults in the Room, tratto dal libro omonimo di Yanis Varoufakis, a porte chiuse si svolge una tragedia umana. Un tema universale: una storia di persone intrappolate in una rete di potere. La cerchia degli incontri dell'Eurogruppo, che impongono alla Grecia l'austerità. Una trappola claustrofobica senza via d'uscita, che esercita pressioni sui protagonisti e che alla fine li divide. Una tragedia greca nel senso antico. I personaggi non sono buoni o diabolici, ma guidati dalle conseguenze della loro stessa concezione di ciò che è bene fare. Una tragedia dei nostri tempi.