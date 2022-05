Venditti & De Gregori - Falegnami & Filosofi, su Discovery+ in streaming da oggi

In attesa del concerto dell'Olimpico, da oggi mercoledì 25 maggio, sarà disponibile in binge sulla piattaforma streaming di Discovery+ la serie Venditti & De Gregori - Falegnami & Filosofi, il racconto filmato delle prove che hanno visto impegnati i due cantautori romani prima della partenza del tour.

Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, che per la prima volta apre al pubblico il cantiere musicale dei due artisti alla prese con gli arrangiamenti delle loro canzoni più famose, e svela i loro caratteri, le loro diverse personalità e i loro spigoli in una lunga storia di amicizia e complicità musicale.

Francesco De Gregori - Finestre rotte: una scena del film sulla carriera di Francesco De Gregori

Dopo il concerto all'Olimpico, a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti romani al tour "Venditti & De Gregori": l'1 e il 2 settembre alla Cavea - Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili dalle ore 16.00 di oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Insieme a Francesco De Gregori e Antonello Venditti debutta sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino).

I biglietti acquistati in precedenza per il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, inizialmente previsto il 5 settembre 2020 e poi il 17 luglio 2021, restano validi per la data di sabato 18 giugno. Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno di recente inciso un 45 giri che riunisce le loro voci nei due singoli proposti nelle radio, due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: "Generale" e "Ricordati di Me". Già disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download, i brani "Generale" (https://smi.lnk.to/generale_) e "Ricordati di Me" (https://smi.lnk.to/ricordatidime) sono contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione disponibile su Amazon.