Vendicherò mia madre, un thriller con inganni, segreti e vendetta stasera su Rai 2: trama e cast

Stasera, sabato 23 agosto, alle 21.05 su Rai 2, andrà in onda in prima visione assoluta per il ciclo 'Nel segno del giallo' il thriller Vendicherò mia madre, diretto da Doug Campbell. Una storia avvincente di inganni e vendetta, in cui una giovane donna trama nell'ombra contro un'istruttrice di ginnastica post-partum, colpevole di un passato che torna a bussare con drammatiche conseguenze.

Trama del film Vendicherò mia madre

Audrey è un'istruttrice di ginnastica post-partum che ha costruito una piccola comunità di neomamme, offrendo corsi all'aperto per ritrovare serenità e benessere dopo il parto. La sua vita sembra perfetta: un lavoro che ama, una famiglia che la sostiene e un compagno affettuoso, Matt.

Tutto cambia quando assume come assistente una giovane donna apparentemente disponibile e gentile, Brooklyn. In realtà la ragazza nasconde una doppia identità: il suo vero nome è Elizabeth Wolf e il suo scopo non è aiutare Audrey, ma distruggerla.

Anni prima, infatti, Audrey era rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui la madre di Elizabeth perse la vita. Convinta che l'istruttrice non abbia mai pagato davvero per quell'errore, la ragazza decide di vendicarsi in modo metodico e spietato. Si infiltra così nella vita di Audrey, guadagnandosi la fiducia delle altre mamme.

Inizia a minare la sua credibilità, a sabotare il suo lavoro e persino a mettere in pericolo la sua famiglia. La tensione raggiunge l'apice quando Brooklyn organizza un confronto al parco: armata e con in braccio quella che sembra una bambina, obbliga Audrey a confessare la verità sull'incidente e le intima di togliersi la vita.

Cast: Interpreti e personaggi

Sami Nye - Audrey: Istruttrice di ginnastica post-partum, protagonista del film. Vive una vita serena finché non viene travolta da un piano di vendetta che la colpisce nel profondo.

- Audrey: Istruttrice di ginnastica post-partum, protagonista del film. Vive una vita serena finché non viene travolta da un piano di vendetta che la colpisce nel profondo. Taylor Joree Scorse - Brooklyn / Elizabeth Wolf: Giovane misteriosa assunta come assistente. In realtà nasconde una nuova identità e un unico obiettivo: vendicare la morte della madre.

- Brooklyn / Elizabeth Wolf: Giovane misteriosa assunta come assistente. In realtà nasconde una nuova identità e un unico obiettivo: vendicare la morte della madre. Jason Tobias - Matt: Compagno di Audrey, uomo premuroso che si trova coinvolto suo malgrado nelle oscure trame di Brooklyn.

- Matt: Compagno di Audrey, uomo premuroso che si trova coinvolto suo malgrado nelle oscure trame di Brooklyn. Janet Carter - Jane: Amica e confidente di Audrey, è una delle madri che frequenta i corsi di ginnastica post-partum.

- Jane: Amica e confidente di Audrey, è una delle madri che frequenta i corsi di ginnastica post-partum. Kennedy C. Hall - la poliziotta Evans

- la poliziotta Evans Christina DiBiase - Wynona

Dove vedere il thriller del ciclo 'Nel segno del giallo'

Vendicherò mia madre, diretto da Doug Campbell, va in onda su Rai 2 sabato 23 agosto 2025, a partire dalle 21.32. Il lungometraggio è inoltre disponibile in live streaming gratuito e on demand sulla piattaforma RaiPlay.