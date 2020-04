Veglia Pasquale con Papa Francesco stasera su Rai1 in diretta

Stasera su Rai1, dalle 20:50 in poi, verrà trasmessa la Veglia Pasquale, presieduta da Papa Francesco, che torna in diretta su Rai1, ancora da San Pietro, dopo la Via Crucis di ieri sera.

Come successo per il venerdì Santo, alle 20.35 Rai1 trasmetterà lo Speciale Porta a Porta - Veglia di Resurrezione che accompagnerà i telespettatori alla diretta dalla Basilica di San Pietro per la Veglia Pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco (dalle 20.50 alle 22.30) per poi tornare nello studio di Bruno Vespa per parlare dell'importanza della fede, soprattutto in questo momento difficile.

Al termine della puntata speciale di Porta a Porta, andrà in onda alle 23.55 il docu-film Al di Qua su 40 senzatetto, diretto da Corrado Franco e girato in bianco e nero con stile visionario e rigoroso, sul dramma umanitario universale della povertà e dei senzatetto, in aumento a dismisura a causa della crisi economica e sociale di questi ultimi anni. Papa Francesco, che ha visto e amato il film, ha scritto: "In una società lacerata dalla logica del profitto che produce sempre nuove povertà e genera la cultura dello scarto, non desisto dall'invocare la grazia di una Chiesa povera e per i poveri".