Ve ne siete mai accorti?, il nuovo show di Maurizio Battista stasera su Rai2

Su Rai2 alle 23:15 parte ogni lunedì per quattro settimane Ve ne siete mai accorti?, il nuovo show comico di e con Maurizio Battista.

Maurizio Battista torna da stasera su Rai 2 - in seconda serata - con un programma in 4 puntate, dal titolo Ve ne siete mai accorti?, a partire dalle 23.15 per quattro settimane.

Il comico romano, con la sua comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, esaminerà e porterà simpaticamente "alla gogna" tutti quei gesti che - quotidianamente - poniamo in essere senza un apparente motivo, facendo luce sui costumi degli Italiani e sulle loro gestualità quotidiane, bizzarre e, talvolta, inconsce. Quante volte - durante la giornata - ci sorprendiamo a compiere gesti in maniera inconsapevole, senza una vera e propria motivazione logica e funzionale?

Pensiamo a quando entriamo in un bar, quando siamo in automobile, quando mangiamo al ristorante, o durante una passeggiata. Abitudini, vezzi, assuefazioni, tic, o semplici modi di fare che ripercorreremo insieme a Maurizio Battista e agli ospiti che si interfacceranno con l'istrionico e poliedrico showman. Con uno sguardo anche al sociale. La regia è affidata a Giovanni Caccamo che insieme al direttore della fotografia Marco Lucarelli sono riusciti a ricreare un ambiente caldo e familiare dove sentirsi a casa.

Nella prima puntata si parlerà anche delle file alle casse del supermercato, degli acquisti on line, dei collezionisti e dei monopattini. Insieme a Maurizio Battista, il Giudice Censore, il Menestrello, l'Ispettore della Siae e la "voce fuori" campo di Vittorio Rombolà. Ve ne siete mai accorti? è un programma di Alessandra Moretti scritto da Maurizio Battista, Vittorio Rombolà, Gabriele Pellegrini e Fabrizio Di Renzo, prodotto da Fabio Censi e "Occhio per Occhio Entertainment".