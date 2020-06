VatiVision: in arrivo la piattaforma streaming "benedetta" dal Vaticano

Si chiamerà VatiVision e sarà la piattaforma streaming on demand promossa dal Vaticano. Disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 8 giugno, ospiterà documentari e film ma anche tante produzioni originali.

VatiVision, pensata sul modello delle piattaforme di maggiore successo come Netflix e Disney+, sarà disponibile su smart TV, tablet, smartphone e PC e promette di diffondere valori cristiani rimanendo al passo con l'innovazione tecnologica. Come ci ha tenuto a sottolineare Paolo Ruffini, prefetto del dicastero vaticano per la Comunicazione, VatiVision non è di proprietà del Vaticano: "É una iniziativa laica nell'approccio, che, al di là dei contenuti, non è istituzionale. Non è una cosa del Vaticano o della Chiesa, ma di un imprenditore. Noi vediamo con favore questa iniziativa fatta da cattolici, da cristiani e da esperti dell'audiovisivo che hanno la loro responsabilità nel valutare cosa scegliere e cosa non scegliere, e offrirlo come qualsiasi editore. Noi abbiamo prodotto documentari che siamo contenti che VatiVision metta nel catalogo, e così sarà per produzioni di Tv2000, ma l'editore è libero di fare le sue scelte. Il Vaticano guarda con favore a questa iniziativa ma non è né il censore né il detentore della linea editoriale".

Anche Papa Francesco, infatti, "conoscerà" VatiVision da vicino solo in occasione del lancio mondiale previsto per il prossimo lunedì.

La piattaforma streaming religiosa sarà on demand ma senza prevedere un costo fisso in abbonamento, la formula scelta, almeno inizialmente, è infatti quella pay-per-view, ovvero sarà possibile pagare solo per i contenuti desiderati con i sistemi digitali normalmente utilizzati e con Vialpay, tramite credito telefonico. Sarà inolte attivo il geoblocking, vale a dire una visualizzazione limitata in certe aree geografiche, e questo perchè, come avviene per qualunque piattaforma straming già sul mercato, non tutti i contenuti saranno visibili contemporaneamente in tutto il mondo, a seconda dei diritti di distribuzione a cui sono soggetti i prodotti.

Il catalogo (di cui è visualizzabile già una piccola anteprima sul sito ufficiale VatiVision) sarà vario e offrirà documentari, film, serie tv (oltre a produzioni originali pensate ad hoc) che rispettino e rispecchino, naturalmente, i valori cristiani. Partner nella creazione della piattaforma religiosa VatiVision sono Officina della Comunicazione, società di produzione cinematografica, e Vetrya, azienda tecnologica italiana. Ubi Banca è sponsor e partner tecnico.