Vasco Rossi, dito medio su Instagram ai negazionisti: "Fottetevi da soli"

Vasco Rossi se la prende con i negazionisti e terrapiattisti su Instagram. Il cantante emiliano, con il suo inconfondibile accentro emiliano, ci fa sapere in maniera inequivocabile il suo pensiero su quelli che in questo periodo dicono che il Virus non esiste e non vogliono indossare la mascherina.

Non ho nulla da aggiungere alle parole di #VascoRossi.

Chapeau !! #COVID49_negano_ma_contagianopic.twitter.com/y4zjFYuFoL — Milko Sichinolfi 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete (@MilkoSichinolfi) August 23, 2020

Mentre i contagi da Covid-19 sono in aumento ed alcuni continuano a non volere indossare la mascherina quando è obbligatorio, il rocker italiano Vasco Rossi prende posizione su Instagram. Vasco Rossi si riprende mentre va in giro in bicicletta e dice "Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del cazzo". Nella storia successiva il Blasco mostra il dito medio sempre alle due categorie che ha preso di mira: negazionisti e terrapiattisti.

Subito dopo Vasco incontra i suoi fans, i gitanti festanti come li definisce sul social network, sottolineando che nonostante i 28 gradi sono tutti con la mascherina in presenza di un assembramento. Durante l'emergenza un video commosse l'Italia: Un infermiere si vestiva sulle note di Un senso di Vasco Rossi prima di entrare in servizio nel reparto dedicato al Covid-19