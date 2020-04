Coronavirus, un infermiere si veste sulle note di Vasco Rossi, il video è da brividi

Un infermiere di Rivoli si veste sulle note di Un senso di Vasco Rossi prima di iniziare la sua battaglia contro il Coronavirus. Il video girato all'inizio del turno di notte è diventato un simbolo della lotta dei medici e degli infermieri contro il Covid-19.

Mirko Lagotto è un infermiere, lavora all'Ospedale di Rivoli, nel reparto rianimazione Covid-19, e ogni giorno prima di iniziare il turno deve indossare, guanti, mascherina, tuta e tutto quello che è necessario per ridurre il pericolo di essere contagiato. Qualche sera fa ha voluto condividere questi gesti quotidiani su Facebook sulle note di "Un senso" di Vasco Rossi. Un brano che non è stato scelto a caso. Il Blasco canta "Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso ce l'ha - e poi - Voglio trovare un senso a questa condizione anche se questa condizione un senso non ce l'ha " e l'infermiere indossa uno dopo l'altro i presidi necessari a lottare contro il nemico invisibile che ci ha chiuso nelle nostre case e sta uccidendo centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.

Sotto il video la dedica di Mirko "Dedicato a tutti i colleghi che stanno per iniziare, a tutti quelli che stanno per finire, a chi si sta bardando tra mille pensieri a chi si sta togliendo quella mascherina maledetta... e come dice il Blasco domani arriverà lo stesso anche se questa notte un senso non ce l'ha!!!".