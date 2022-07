Vasco Rossi, dieci anni di matrimonio con Laura “mi hai dato una famiglia e una casa”

Il decimo anniversario di matrimonio tra Vasco Rossi e Laura Schmidt è stato celebrato da Vasco Rossi con un post su Instagram: il cantante, poco social e restio a mostrare i propri sentimenti in pubblico, ha stupito i fan con una dolce dedica a Laura Schmidt, la donna che ha sposato il 7 luglio 2011 nel Municipio di Zocca, il comune in provincia di Modena che ha dato i natali al cantautore emiliano.

Dieci anni di matrimonio più venticinque anni di convivenza, Blanco e la sua Laurina hanno condiviso 35 anni della loro vita, ed un figlio Luca Rossi, nato nel 1991, terzogenito per il cantautore a cui il Vasco ha dedicato il brano Benvenuto contenuto nell'album 'Nessun pericolo... per te'. Il cantante di Vita Spericolata, per questo giorno speciale ha pubblicato su Instagram una serie di foto con la moglie, nella didascalia si legge "Con la Laurina.. qualche decennio prima di sposarci... abbiamo fatto un patto di sangue, di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse. È stata lei a darmi una famiglia e una casa.. ad aver dato un ordine alla mia vita".

Vasco Rossi e Laura si sono conosciuti grazie a Massimo Riva, chitarrista della band e coautore di una parte del repertorio musicale di Vasco, quello che il cantante definiva il suo "compagno d'avventura" fu stroncato da una crisi respiratoria, in seguito a un'iniezione di eroina, il 31 maggio 1999.

Quando Vasco e Laura iniziarono a frequentarsi la loro relazione fu vittima di molte critiche, la Schimdt infatti, all'epoca aveva solo 17 anni, Vasco quasi 34, esattamente il doppio. Il cantante, in un'intervista a Vanity Fair raccontò che, nonostante tutte le contrarietà, fu convinto dall'ostinazione della sua futura moglie "Una volta le ho telefonato e le ho detto: basta, finiamola qui. Stavo lavorando in una sala di incisione sulle colline nei dintorni di Rimini. Lei arrivò e si mise davanti al cancello, senza suonare, niente. 'Andrà via', pensavo. E invece alla sera era ancora là. Il messaggio era: 'Io sono la tua donna, la tua casa, la tua famiglia e tu non scappi, amico'", disse al periodico.

In un'altra intervista disse di aver capito che Laura era la donna della sua vita "Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando volevo. Con Laura è diverso, non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia".