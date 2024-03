Vanessa Kirby star del film The Night Always Comes, progetto prodotto per Netflix

L'attrice Vanessa Kirby sarà la protagonista del film The Night Always Comes, adattamento del romanzo scritto da Willy Vlautin.

Vanessa Kirby collaborerà nuovamente con Netflix in occasione del thriller The Night Always Comes, progetto ispirato al romanzo scritto nel 2021 da Willy Vlautin.

Alla regia del film sarà impegnato Benjamin Caron, che aveva già diretto l'attrice in occasione della serie The Crown.

Il nuovo progetto

L'adattamento di The Night Always Comes sarà scritto da Sarah Conradt e Vanessa Kirby, oltre a essere impegnata come protagonista, farà parte del team dei produttori.

L'attrice avrà il ruolo di Lynette, una donna che intraprende una missione, della durata di 24 ore, per ripagare i propri debiti e guadagnare abbastanza soldi per continuare ad avere un tetto sulla testa.

Pieces of a Woman: Vanessa Kirby durante una scena del film

Tra le pagine si racconta la storia della trentenne Lynette, alle prese con più lavori, di cui alcuni illegali, pur di pagare la casa in cui vive con la madre e il fratello disabile Kenny. I prezzi degli immobili a Portland, però, si sono quadruplicati negli ultimi quindici anni e il proprietario cerca di dare loro un buon accordo.

Lynette sa che è la loro ultima possibilità di comprare la propria casa e avere un po' di sicurezza nella loro vita. La donna ha bisogno che la madre paghi la cifra restante, ma una settimana prima di poter firmare i documenti, la madre cambia idea e obbliga Lynette a cercare un modo per trovare i soldi che le mancano.

La storia segue Lynette nel corso di due giorni e due notti, in un'odissea all'insegna della speranza e dell'angoscia, mentre aumenta la sua disperazione e le sue richieste di aiuto rimangono senza risposta. Lynette compie quindi una scelta che la spinge in una spirale pericolosa.