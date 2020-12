Van Helsing: Julius Avery regista del nuovo film dedicato al cacciatore di vampiri

Van Helsing tornerà sugli schermi cinematografici con un film diretto da Julius Avery, già regista di Overlord, mentre tra i produttori ci sarà James Wan, tramite la sua Atomic Monster per conto di Universal.

I mostri "classici" dello studio continuano a essere al centro di un progetto in continua espansione dopo il successo di The Invisible Man.

La trama del nuovo progetto è ancora avvolta dal mistero e non è chiaro come verrà utilizzato il personaggio di Van Helsing, apparso per la prima volta nel romanzo Dacula scritto da Bram Stoker.

Universal aveva riportato il cacciatore di mostri e vampiri sul grande schermo con un film, distribuito nelle sale nel 2004, con star Hugh Jackman. I risultati ai box office sono stati però al di sotto delle aspettative e il progetto non ha dato il via a un franchise come sperato.

Julius Avery sta scrivendo la sceneggiatura modificando la prima bozza firmata da Eric Pearson.

Il filmmaker ha recentemente diretto Overlord, un progetto prodotto per Paramount e Bad Robot.