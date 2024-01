Valerio Lundini e le sue Faccende complicate arrivano oggi su RaiPlay (e in primavera su Rai 3)

Dopo la chiusura (ingiusta) del geniale Una pezza, Valerio Lundini torna in RAI con un programma, Faccende complicate, che debutta oggi su RaiPlay con le prime tre puntate, ma che arriverà poi anche in TV, in primavera su Rai 3. Sono in totale 10 appuntamenti che porteranno il comico e conduttore romano in giro per l'Italia, e non solo.

Che cos'è Faccende complicate

Non voleva fare un altro programma in studio, Valerio Lundini, come spiega in conferenza stampa: "Se avessi fatto un'altra cosa in studio avrebbero detto 'era meglio il programma di prima' oppure 'è come il programma di prima'". Ecco perchè Faccende complicate, ideata, scritta e diretta da Lundini, è nata come una serie itinerante, un viaggio in giro per l'Italia (con tappa finale in Albania, però) alla scoperta di personaggi comuni e di storie particolari. Le puntate sono pensate come delle inchieste sui lati più assurdi della realtà (si va a caccia del segreto delle persone di bell'aspetto e ci si ritrova in un torneo di scacchi-pugilato) e, dove le vicende sembrano di più facile soluzione o comprensione, a complicare il quadro interviene la fantasia dell'autore/ conduttore, che combina gli elementi della storia con il tocco surreale che lo distingue.

Come ha dichiarato in conferenza stampa: "Le storie sono un po' tutte complicate ma sono anche divertenti, quelle che non erano complicate le ho complicate io".

Si andrà a Napoli, a Roma, a Milano, a Bellaria, a Torino ma anche in Albania, a Tirana, dove Valerio Lundini, nell'ultima puntata, proverà a vendere la sua originale idea alla TV albanese. Ci sarà riuscito? Simona Ercolani di Stand by Me, società che ha prodotto lo show, ha assicurato che la RAI deve tenerselo stretto perchè ormai Lundini è un talento che ci invidiano anche all'estero.

Quando verranno distribuite le puntate

Faccende complicate, original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali prodotto da Simona Ercolani per Stand By Me, verrà distribuito prima in streaming, su RaiPlay, nel corso di tre giornate. Oggi, venerdì 12 gennaio, arriveranno le prime 3 puntate, "Trovare una casa è un tema", "Beauty anzi beautiness", "Quel gioco che ricorda la dama". Il 19 gennaio verranno distribuite le successive tre puntate, "Diventare, perchè no, ricchissimi", "Video kill the trap star", "Paese che vai ci sono le usanze". Si chiude poi il 26 gennaio con gli ultimi quattro episodi, "Non si entra vivi negli anni 80", "Villeggiature romane", "Le famigerate bolle filtro" e "Basta, me ne vado in Albania".

Faccende complicate sbarcherà poi anche in chiaro, su Rai 3: annunciato come uno dei nuovi programmi della primavera 2024, non è dato ancora conoscere però il giorno preciso di messa in onda e l'orario.