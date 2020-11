ValdarnoCinema Film Festival 2020: il programma dell'edizione on line e il premio a Paolo Benvenuti

A Paolo Benvenuti il Premio Marzocco della 38° edizione del ValdarnoCinema Film Festival 2020, edizione interamente on line che sarà fruibile liberamente in streaming.

Per il 71° Concorso Nazionale e la 38a edizione del Festival, ValdarnoCinema approda sulla piattaforma virtuale di MYmovies dal 26 al 28 novembre e in maniera gratuita, piattaforma dove i film resteranno visibili al pubblico per una settimana.

Il regista Paolo Benvenuti

In un momento così difficile per il cinema tutti potranno visionare i film in concorso, 42 in tutto tra fiction, documentari, animazione e sperimentale, allargando la platea alla dimensione illimitata resa possibile dalla tecnologia. Le modalità di accesso saranno indicate anche sul sito del festival: www.valdarnocinemafilmfestival.it.

Un alto livello qualitativo e una particolare attenzione alle problematiche sociali caratterizzano i lungometraggi e cortometraggi, prodotti nel 2019-2020 da autori indipendenti, che sono stati selezionati dal nuovo direttore artistico, Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi - Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, mentre la giuria del Festival quest'anno è formata dai registi Isabella Sandri e Giuseppe M. Gaudino e dal critico cinematografico Adriano Piccardi.

Tra gli speciali, all'interno del programma del Festival, giovedì 26 alle ore 21.15 sulla piattaforma MYmovies sarà trasmesso un incontro sulla Gaundri Film, società di produzione cinematografica indipendente che si è sempre contraddistinta per il valore artistico e l'impegno sociale dei suoi film, con Giuseppe M. Gaudino e Isabella Sandri, al quale seguirà la proiezione di Giro di lune tra terra e mare (Italia, 1997) di Giuseppe M. Gaudino.

Il Premio Marzocco alla carriera quest'anno andrà a Paolo Benvenuti, un grande autore del cinema italiano i cui film si sono sempre ispirati al rigore e all'intransigenza nell'interrogare le dinamiche più complesse e oscure del passato, un omaggio al regista toscano anche nella scelta dell'immagine guida del Festival che è stata tratta dal film Puccini e la fanciulla. L'appuntamento per assistere alla premiazione è per venerdì 27 alle ore 21.15 a cui farà seguito un incontro con l'autore e la proiezione di Puccini e la fanciulla (Italia, 2008).

Tra le iniziative legate al cinema la 13°/14° edizione del Premio Marco Melani promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno e Casa Masaccio. Quest'anno il Premio, in programma l'11 e il 12 dicembre e fruibile su Mymovies e su altre piattaforme digitali, sarà consegnato al regista Jean-Marie Straub.

Evento collaterale del Premio Marco Melani l'esposizione allestita a Casa Masaccio - Centro per l'arte contemporanea dei due registi francesi Jean-Marie Straub e Danièle Huillet: i film e i loro siti, promossa nell'ambito di Toscanaincontemporanea2020. La mostra sarà inaugurata il 29 novembre e visibile fino al 31 gennaio sulla piattaform My.Matterport, fruibile sui canali social e attraverso le newsletter aumentate del museo, con una conversazione in streaming tra i curatori Jean-Louis Raymond e Rita Selvaggio.

Programma e informazioni su: www.valdarnocinemafilmfestival.it.